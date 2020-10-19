Fransa'da başı kesilerek öldürülen öğretmenle ilgili soruşturmada Müslüman derneklerinin faaliyetleri inceleniyor
19.10.2020 15:24 | Güncelleme: 19.10.2020 15:29
Fransa'da polis, Cuma günü başkent Paris'in banliyölerinden Conflans-Sainte-Honorine'de Samuel Paty adlı bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında onlarca eve baskın düzenledi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Fransız radyosuna yaptığı açıklamada operasyonların sürdüğünü söyledi.
Gerard Darmanin, 50'den fazla Müslüman derneğin faaliyetlerinin incelendiğini, bunların bazılarının devletten mali yardım aldıklarını belirtti.
Darmanin, "Nefret suçuna teşvik ettiklerini" belirledikleri derneklerin kapatılacağını kaydetti.
Sınıfta ifade özgürlüğünden bahsederken öğrencilerine Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösteren Samuel Paty'nin öldürülmesini sosyal medyada övdükleri tespit edilen 80'e yakın kişi de polis tarafından sorgulanıyor.