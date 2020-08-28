Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı ekip bu hafta İspanyol futbolcuyu İstanbul'a getirecek ve resmi sözleşmeyi imzalatacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

MONTERO'YA KİRALANMIŞTI

Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo'ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası'nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.