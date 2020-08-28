HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, La Liga'dan bir hamle yaptı. Siyah beyazlı ekip, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı. Oyuncunun bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

28.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:12

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah beyazlı ekip bu hafta İspanyol futbolcuyu İstanbul'a getirecek ve resmi sözleşmeyi imzalatacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

MONTERO'YA KİRALANMIŞTI

Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo'ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası'nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.

Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı Güncel
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Ekonomi
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde gizli telefon kullandığı ortaya çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde gizli telefon kullandığı ortaya çıktı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Gaziantep'te palet fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te palet fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı
İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fatih Dönmez Meral Akşener Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Ezgi Mola Halit Ergenç Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Adana
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 21:13:52. #1.15#
title