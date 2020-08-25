FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Dün FOX TV'den istifa ettiğini duyuran ve toprakla uğraşacağını açıklayan Fatih Portakal, "Hoşgeldin yeni gün..." notuyla yeni hayatının ilk gününden fotoğraf paylaştı.
25.08.2020 07:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:35
FOX TV Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Fatih Portakal, dün ani bir kararla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa gerekçesinde "Toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" ifadelerini de kullanan Portakal bu sabah erken saatlerde bahçesinden güneşin doğarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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İŞTE PORTAKAL'IN O PAYLAŞIMI
Fatih Portakal, fotoğrafa "Hoşgeldin yeni gün..." notunu düştü ve şu kareyi paylaştı.