FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı

FOX TV Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Fatih Portakal, dün ani bir kararla istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa gerekçesinde "Toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim" ifadelerini de kullanan Portakal bu sabah erken saatlerde bahçesinden güneşin doğarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

İŞTE PORTAKAL'IN O PAYLAŞIMI

Fatih Portakal, fotoğrafa "Hoşgeldin yeni gün..." notunu düştü ve şu kareyi paylaştı.