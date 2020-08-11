Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle

Bundesliga ekibi Köln, 2020/21 sezonunda giyeceği formaları belirledi. Alman temsilcisi, deplasman formasında cami ve katedral silüetlerine yer verirken bazı taraftarlarından da tepki topladı. Ancak bu tepkileri ciddiye almayan kulüp, cami silüetinden rahatsız olup üyeliğini iptal eden bir taraftara "Güle güle" açıklamasını yaptı.

Kulübün Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Bir taraftar, formalara cami yerleştirilmesinden dolayı takımdaki üyeliğini bıraktığını bildirdi. Biz de kendisine 'Tüzüğü okumadın mı' diyoruz. Bu iptali onaylamaktan mutluluk duyuyoruz. Forma hakkındaki fikir için de teşekkürler. Haydi güle güle" ifadelerine yer verildi.

BİRLİK MESAJI

Öte yandan takımın basın iletişim sorumlusu Tobias Kaufmann Türk gazetecilere verdiği röportajda "FC Köln kulübünün tüzük kurallarında, 'Nereden geldiğin, neye inandığın, neye sahip olduğun, ne olduğun, nasıl yaşadığın ya da kimi sevdiğin fark etmeksizin Almanya'nın en güzel şehrine hoş geldin' ifadeleri yer alır. Takım her sene futbol sezonu başlamadan önce Köln Katedrali'nde dua eder, Noel mesajı yollar, Yahudi futbol taraftarlarına Pesah ve Roş Aşana için, Müslüman takipçilerine ise Ramazan Bayramı için tebrik gönderir. Bunlar da şu ana kadar hep olumlu tepkiler aldı" dedi.