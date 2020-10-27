Forever ne demek? Forever Türkçe anlamı nedir? Forever ne anlama geliyor?
27.10.2020 14:20 | Güncelleme: 27.10.2020 14:23
İngilizce günlük hayatta oldukça sık duyduğumuz ve dilimizin aşina olduğu bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu dilde öyle kelimeler var ki günlük hayatımızda kullana kullana artık sanki kendi dilimizdenmiş gibi gelir. Aynı şekilde forever kelimesi de bir çok anlama gelebilmektedir.
Günlük dilimizde kullandıkça oldukça yerleşen ve artık yabancılamadığımız bazı ingilizce kelimeler var. Bunlardan birisi olan forever ne demek? Forever türkçe anlamı nedir? Forever ne anlama geliyor?
FOREVER NE DEMEK?
Forever kelimesi sonsuza dek anlamına gelir. Bu kelime birçok alanda kullanılabilir. Genelde sonsuzluk, sonsuza dek gibi manalara gelen bu kelimeyi günlük hayatımızda birçok alanda görmek oldukça mümkün.
FOREVER KELİMESİ DİĞER ANLAMLARI?
Ebediyen
Her zaman
Sonsuza değin
İlelebet
Kıyamete Kadar
Daima
Sürekli
Devamlı
FOREVER KELİMESİNİN GEÇTİĞİ CÜMLELER
I will love you forever and ever.
Seni sonsuza dek seveceğim.
I'll be forever grateful to you
Sana sonsuza kadar minnettar kalacağım