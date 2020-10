Forever ne demek? Forever Türkçe anlamı nedir? Forever ne anlama geliyor?

İngilizce günlük hayatta oldukça sık duyduğumuz ve dilimizin aşina olduğu bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu dilde öyle kelimeler var ki günlük hayatımızda kullana kullana artık sanki kendi dilimizdenmiş gibi gelir. Aynı şekilde forever kelimesi de bir çok anlama gelebilmektedir.

FOREVER NE DEMEK?

Forever kelimesi sonsuza dek anlamına gelir. Bu kelime birçok alanda kullanılabilir. Genelde sonsuzluk, sonsuza dek gibi manalara gelen bu kelimeyi günlük hayatımızda birçok alanda görmek oldukça mümkün.

FOREVER KELİMESİ DİĞER ANLAMLARI?

Ebediyen

Her zaman

Sonsuza değin

İlelebet

Kıyamete Kadar

Daima

Sürekli

Devamlı

FOREVER KELİMESİNİN GEÇTİĞİ CÜMLELER

I will love you forever and ever.

Seni sonsuza dek seveceğim.

I'll be forever grateful to you

Sana sonsuza kadar minnettar kalacağım