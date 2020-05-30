Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor

Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasının ardından normalleşme adımları da birer birer atılıyor. Bu kapsamda Mart ayından itibaren uçuşların durdurulduğu havacılık sektörü de yeniden hizmet vermeye başlayacak. Salgın nedeniyle getirilen şehirler arası seyahat yasağının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus 1 Haziran'da yeniden uçmaya başlayacak. THY ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya, Pegasus ise saat 10.15'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e gerçekleştirecek.

"BU KADAR HASRET YETER"

Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi.

PEGASUS İL ETAPTA İZMİR, ANTALYA VE TRABZON'A UÇACAK



Koronavirüsle mücadele kapsamında 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla uçuşlarını durduran Pegasus Hava Yolları, 1 Haziran Pazartesi günü iç hatlarda yolcu uçuşlarına tekrar başlayacak. Kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 10.15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek olan Pegasus, 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği destinasyonlar çerçevesinde İstanbul Sabiha Gökçen'den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon'a seferler planladı.

"KADEMELİ OLARAK DİĞER İLLERİMİZE SEFERLER BAŞLAYACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Koronavirüs kapsamında alınan önlemler çerçevesinde durdurduğumuz uçuşlarımıza tekrar başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık. Misafirlerimizle yeniden buluşacağımız günler için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Ve ne mutlu bize ki kısıtlamalar sonrası ilk uçuşumuzu 1 Haziran günü gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada uçuşlarımıza iç hatlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün belirlediği destinasyonlardan İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya ve Trabzon'la başlıyoruz. Kademeli olarak diğer illerimize ve ardından yurt dışı destinasyonlara seferlerimiz de başlayacak." dedi.