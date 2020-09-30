Bakanlık'tan Ermenistan'a tokat gibi Hocalı mesajı: 30 yıl önce nasılsa bugün de barışın düşmanı gibi hareket ediyorlar

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarını işgal etmek isteyen Ermenistan ile ilgili bir video yayınladı. Hocalı katliamına gönderme yapılan Bakanlığın paylaşımında "Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR"

Bakanlığın Twitter'da yayınladığı video şu kelimelerle paylaşıldı: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir"

3 GÜNDÜR SICAK ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Karabağ için pazar gününden bu yana sıcak çatışma yaşanıyor. Ermenistan'ın sivilleri hedef alması sonrasında savaş hali ilan eden Azerbaycan, geride kalan 3 günde 2300 Ermeni askerinin ve çok sayıda mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HOCALI KATLİAMI NEDİR?

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır.



