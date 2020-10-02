Beşiktaş maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde 2'si futbolcu 4 kişi koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde koronavirüs alarmı verildi.

Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs tarama testlerinde, 2 futbolcu ve 2 personelin test sonuçları pozitif çıktı.

Kırmızı beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.