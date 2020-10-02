  

Beşiktaş maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde 2'si futbolcu 4 kişi koronavirüse yakalandı

02.10.2020 18:06 | Güncelleme: 02.10.2020 19:43

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde 2 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde koronavirüs alarmı verildi.

Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs tarama testlerinde, 2 futbolcu ve 2 personelin test sonuçları pozitif çıktı.

Kırmızı beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller