Beşiktaş maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde 2'si futbolcu 4 kişi koronavirüse yakalandı
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Beşiktaş maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde 2'si futbolcu 4 kişi koronavirüse yakalandı

02.10.2020 18:06 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:43
Beşiktaş maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde 2'si futbolcu 4 kişi koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde 2 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde koronavirüs alarmı verildi.

Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs tarama testlerinde, 2 futbolcu ve 2 personelin test sonuçları pozitif çıktı.

Kırmızı beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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