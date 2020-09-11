Ankara'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi

Ankara Valiliği, son haftalarda kentte hızla artan koronavirüs vaka sayılarının önüne geçebilmek için valiliğe bağlı kurumlarda 4 farklı mesai dilimine geçildiğini duyurdu.

11.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:10

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi" denildi ve yeni mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak duyuruldu.

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Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kovid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.

BULAŞ HIZININ KONTROL ALTINA ALINMASI HEDEFLENDİ

Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.

Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şu şekildedir: