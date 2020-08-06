Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Okullar açılmasın" diyenlere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üslubuyla maske ve sosyal mesafe vurgusu yaparak yanıt verdi.

"LÜTFEN, TEDBİR ALALIM"

Dışarıya çıkan herkesin 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda olduğunu belirten Bakan Selçuk, "'Okullar açılmasın' demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Lütfen, tedbir alalım" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı;

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.