1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü

İçişleri Bakanlığı yurtiçinde PKK bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Tunceli'de JÖH ve jandarma komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda turuncu listede aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü.

SÖZDE DERSİM EYALETİ BATI CEPHE KOMUTANIYDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU" listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.