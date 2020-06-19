Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalarda bulundu. Çipli kimliklerle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirten Soylu, vatandaşların ehliyet ve banka kartlarını yanında taşımasına gerek kalmayacağını söyledi.

Bakan Soylu konu hakkında şunları söyledi:

"Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak.

"YAKIN ZAMANDA MÜJDELEYECEĞİZ"

Ehliyeti jandarma-polis bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...