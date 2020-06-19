Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet ve kredi kartlarının çipli kimliklere yükleneceğini ve böylece vatandaşların bu kartları yanında taşımasına gerek kalmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de 'Neler Oluyor Hayatta' programında açıklamalarda bulundu. Çipli kimliklerle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirten Soylu, vatandaşların ehliyet ve banka kartlarını yanında taşımasına gerek kalmayacağını söyledi. Bakan Soylu konu hakkında şunları söyledi: "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz." Ayrıntılar geliyor...