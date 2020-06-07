Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

07.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:41

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla 31 Mayıs'ta Ovacık kırsalında hava destekli operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla ölü ele geçirilmişti. Devam eden operasyonda bugünkü arama-tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerle 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, bir büyük telsizle çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi."