Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

Yaklaşık 8 ay önce eski bir rahatsızlığının nüksettiğini belirten Çomaklı, şunları dile getirdi: "Rahatsızlığım aşırı noktalara vardı. Doktorlar sürekli dinlenmem gerektiğini söyledi. Açıköğretim sınavlarının bitmesini bekledim. Sağlık sorunum ciddi noktalara ulaştı, ben de affımı istedim. Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanı'ndan affımı isteyerek istifamı sundum. Sağlığım çok önemli. Benim 3 çocuğum var, 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Yapacak çok şey var ama çıkamıyorum. Ayaklarımdaki rahatsızlıklar, ciğerimdeki sorun uç noktaya ulaştı, gitmiyor artık.

"İSTİFAMIN KABUL EDİLECEĞİNDEN EMİNİM"

Emin olun çok hüzünlüyüm. İstifamın kabul edileceğinden eminim. Herkese teşekkür ediyorum. Biz hedefimize vardık, yapacaklarımızı yaptık. Tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bir yerden sonra artık sağlığıma dikkat etmem gerekiyor."

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR?

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 1975 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Çomaklı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde maliye ve mali hukuk alanında lisans ve yüksek lisansını yaptı.

Uludağ Üniversitesi'nde doktorasını Maliye Mali Hukuk anabilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulundu.

Kamu maliyesi alanında çalışmalarında özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı. Uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri ile yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulundu.

Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığında polis ve komiser yardımcısı alım ve eğitimi ile rütbe terfi süreçlerinin planlamasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunuyor.