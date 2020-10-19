Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi

Brezilya Serie A'da Corinthians, sahasında Flamengo'yu konuk etti ve ev sahibi ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Ancak maça damga vuran olay Flamengo'nun farklı galibiyeti değil, savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlık oldu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında testis travması geçiren Gustavo Henrique, mücadeleye devam edemedi ve yerini Gabriel Noga'ya bıraktı. Henrique'nin oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

DETAYLI KONTROLLERİ YAPILACAK

Flamengo'dan yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunmacının bugün detaylı kontrollerinin yapılacağı ve elde edilen sonuçlar neticesinde tedavisine başlanacağı vurgulandı. Brezilya ekibinde Henrique'nin yanı sıra bir başka savunma oyuncusu Rodrigo Caio'nun da son iki maçta fiziksel sorunlar yaşadığı ve detaylı kontrollerinin yapılacağı kaydedildi.