Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi
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Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi

19.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:59

Futbol sahalarında ender görülen bir sakatlık Brezilya'da yaşandı. Corinthians'ın Flamengo'yu ağırladığı maçta konuk ekibin savunma oyuncusu Gustavo Henrique testis travması geçirdi ve maça devam edemedi.

Brezilya Serie A'da Corinthians, sahasında Flamengo'yu konuk etti ve ev sahibi ekip, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Ancak maça damga vuran olay Flamengo'nun farklı galibiyeti değil, savunma oyuncusu Gustavo Henrique'nin yaşadığı sakatlık oldu.

Karşılaşmanın 39. dakikasında testis travması geçiren Gustavo Henrique, mücadeleye devam edemedi ve yerini Gabriel Noga'ya bıraktı. Henrique'nin oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi

DETAYLI KONTROLLERİ YAPILACAK

Flamengo'dan yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunmacının bugün detaylı kontrollerinin yapılacağı ve elde edilen sonuçlar neticesinde tedavisine başlanacağı vurgulandı. Brezilya ekibinde Henrique'nin yanı sıra bir başka savunma oyuncusu Rodrigo Caio'nun da son iki maçta fiziksel sorunlar yaşadığı ve detaylı kontrollerinin yapılacağı kaydedildi.

TESTİS TRAVMASI NEDİR?

Testise gelen herhangi bir darbe, ateşli silah kurşunu, kesici alet yarığı, bir cismin çarpması gibi sebeplerden oluşan aşırı ağrıya, şekil bozuklukları vb. neden olan aşırı darbelerdeki şok sancısına testis travması denmektedir.

TESTİS TRAVMASININ TEDAVİSİ VAR MI?

Eğer basit bir yaralanma söz konusu ise istirahat yeterli olabilir. Eğer bir yaralanma söz konusuysa ve testis bütünlüğü bozulmuşsa cerrahi operasyonla tedavi yapılmalıdır.

Bazı ciddi yaralanmalarda testisin bir kısmı ya da tamamı alınmak zorunda kalınabilir.

Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi

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Haber Yorumları (1)
TANKUT: Haberi okurken oramın sızladığını hissettim, gerçekten çok kötü bir durum.
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