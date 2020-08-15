Fırtına Tanrısı filmi konusu nedir? Fırtına Tanrısı oyuncuları ve Fırtına Tanrısı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Fırtına Tanrısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fırtına Tanrısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Fırtına Tanrısı konusu nedir, Fırtına Tanrısı oyuncuları kimler ve Fırtına Tanrısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

FIRTINA TANRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Baal ismindeki fırtına tanrısına ait 4 madalyonun peşine düşerler. Bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir. Ba'al'ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.

FIRTINA TANRISI FİLMİ OYUNCULARI

Jeremy London

Stefanie von Pfetten

Scott Hylands

David Lewis

Michael Kopsa

Elias Toufexis

Lexa Doig