Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu

Finlandiya'da yaşayan 3 yaşındaki Dilara Gergin, beyne giden damarları tıkandığı için bayılan anneannesinin hayatını kurtararak, tüm ülkenin ilgi odağı oldu.

ANNEANNESİNİN ZAMANINDA HASTANEYE YETİŞMESİNİ SAĞLADI

Konyalı Abdullah ve Finlandiyalı Erja Gergin çiftinin kızı olan ve ebeveynlerinin işi nedeniyle gündüzleri anneannesi ile kalan Dilara, aniden fenalaşan anneannesinin hastaneye zamanında yetiştirilmesini sağlayarak hayatını kurtardı.

Vantaa kentinde meydana gelen olayda, beynindeki iki damarın tıkanması sonucu bayılan anneannesinin önce uyuduğunu düşünen küçük kız, ardından anneannesinin telefonundaki ilk numarayı arayarak ablası Jasmin'e ulaşmayı başardı. Ablasının annesi Erja'yı aramasıyla ambulans çağıran aile, yaşlı kadının zamanında hastaneye yetiştirilerek hayati tehlikeyi atlatmasını sağladı.

"DİLARA OLMASAYDI ANNEM ÖLMÜŞ OLABİLİRDİ"

Küçük kızın yaptıkları karşısında şaşkın olduklarını anlatan hastane çalışanları, Dilara'ya önce hastaneyi gezdirdi, ardından da oyuncak ambulans hediye etti.

Anne Erja Gergin, yaptığı açıklamada, her ne kadar çocukların telefondan uzak tutulması tavsiye edilse de ilk yardım için temel kullanımın öğretilmesinin gerekliliğine işaret ederek, "Dilara olmasaydı annem ölmüş olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTILAR"

Çocukların, yakınlarında yaşanan olumsuzlukları hissettiğini söyleyen Gergin, ilk müdahalenin önemli olduğu durumlarda çocukların hayat kurtarabildiğini vurguladı. Baba Abdullah Gergin ise Dilara'nın yaptıkları sonrasında doktorların da adeta şok olduğunu belirterek, "Doktorlar ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyledi. Çok sevindiler. Dilara'ya ambulans maketi hediye ettiler." dedi.

Bu arada, yaşlı kadının da yeniden sağlığına kavuşup evine döndüğü öğrenildi.