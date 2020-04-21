Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Trabzon'un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pınar Ç. (21), tutuklandı. Babası M.Ç. (54) ve birlikte olduğu öne sürülen kuzeni O.K. (22) ise serbest kaldı.

İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine, jandarma harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz küçük bebeğin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli M.Ç. (54) ve kızı Pınar Ç. (21) ile akrabası O.K (22), gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin, Pınar Ç.'in (21) gayrimeşru ilişki sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Otopsi işlemi süren bebeğin ölüm nedeni, taraflardan alınan DNA örnekleri sonucu ortaya çıkacak.

KADIN TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan ve jandarma karakolundaki sorgularının ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Pınar Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.