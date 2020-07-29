Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup edip şampiyonluğa uzanan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmanın son anlarına damga vurdu.

Aleksander Sörloth'un 90+10. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ağaoğlu'nun sevinç esnasında yaptığı kol hareketi kameralara yansıdı. Bordo mavili kulübün başkanının yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük tepki gördü.