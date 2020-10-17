Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde yapacağı açıklama öncesi, doğal gaz arama çalışmalarının karadaki merkezi olan Filyos Limanı'nda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkezinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI HEYECANLA BEKLENİYOR

Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. TPAO'ya ait helikopter de Karadeniz üzerinde yaptığı uçuşun ardından limana iniş yaptı. TPAO merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması heyecanla bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN YENİ GAZ MÜJDESİ

Hafta içi AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi vermişti. Erdoğan, "Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.