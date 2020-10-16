Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail, pandemiyi kullanarak ilhak planlarını uygulamaya başladı

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in koronavirüs salgınını fırsat bilerek Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve ilhak planlarını uygulamaya koyulduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ve 75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a 3 ayrı mektup gönderdi.

"İSRAİL ASKERİ İŞGALİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Mansur, mektuplarda İsrail'in koronavirüs salgınını fırsat bilerek yerleşim birimi inşaatları ile ilhak planlarını ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki askeri işgalini sağlamlaştırmaya çalıştığını ifade etti.

İSRAİL, 2 GÜNDE 5 BİN YENİ YASA DIŞI KONUT İNŞAATI ONAYLADI

İsrail'in ilhak planını askıya almasının uluslararası hukuka bağlı kalacağı anlamına gelmediğini kaydeden Mansur, Tel Aviv yönetiminin, çarşamba ve perşembe günleri yaklaşık 5 bin yeni yasa dışı konut inşaatını onayladığını hatırlattı.

İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerini yıkma, saldırı düzenleme gibi birçok ihlalde bulunduğuna işaret eden Mansur, işgalci yönetimin, radikal Yahudi yerleşimcileri Filistinlilere yönelik saldırıları esnasında koruduğunu kaydetti.

"İSRAİL ABLUKASI NEDENİYLE İLAÇLARA ULAŞAMAYAN FİLİSTİNLİLER ENDİŞELİ"

Mansur, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin tutukludan yaklaşık 350'sinin idari tutuklu olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki ekonomik, toplumsal ve insani durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mansur, koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı dönemde İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gerekli ilaçlara ulaşamayan Filistinlilerin endişe içinde olduğuna dikkati çekti.

Mansur, uluslararası toplumu işlediği ihlallere sessiz kalarak işgal yönetimini ödüllendirmek yerine yaptıklarından ötürü hesap sormaya çağırdı. İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin çarşamba ve perşembe günleri Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.