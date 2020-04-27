FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdikten sonra yeni bir kural eklenmesi gündeme geldi. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hoodge, maçta tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini teklif etti.
27.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:58
FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.
D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.
"HİÇ HİJYENİK DEĞİL"
Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.
Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.