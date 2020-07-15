Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'nin evinin önünde protesto - PENSİLVANYA

Fetullah Gülen'inin evinin önünden detaylar Fetö Terör Örgütünü durdurun pankartının uçakla dolaştırılması 15 Temmuz temalı kamyonların geçişi Belediye Başkanının aracının çıkışı Polisin Anadolu Ajansı çalışanlarına sözlü uyarısıPENSİLVANYA - ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşayan Türkler,...

15.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:39

Fetullah Gülen'inin evinin önünden detaylar

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Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi

Fetö Terör Örgütünü durdurun pankartının uçakla dolaştırılması

15 Temmuz temalı kamyonların geçişi

Belediye Başkanının aracının çıkışı

Polisin Anadolu Ajansı çalışanlarına sözlü uyarısı

PENSİLVANYA - ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'inin evinin önünde protesto gösterisi düzenledi.