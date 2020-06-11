FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti

CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. AK Parti'nin iktidara geldiğinde yeterli kadroları olmadığı ve bunun için de FETÖ'yü kullandığını belirten Ayvalı, sosyal medyada da gündem olan sözleri nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AYVALI NE DEMİŞTİ?

Ayvalı, konuk olduğu canlı yayında "2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili Ayvalı'dan sürpriz bir açıklama geldi. Partisine zarar vermemek için istifa ettiğini belirten Ayvalı, şu satırlara yer verdi: "Dün akşam CNN TÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır. Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum."