ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek veren firari FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi de hedef aldı. Emre Uslu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece saat 11. New York binlerce insan adaletsizliğini protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜ ADEM YAVUZ ARSLAN, PROTESTOLARDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri hız kesmeden devam ediyor. ABD'de yaşayan FETÖ'cülerden ise protestolara destek geldi. Başkent Washington'daki protestolarda FETÖ'nün firari isimlerinden Adem Yavuz Arslan'ın protestocular ile birlikte yürümesi dikkat çekti. Washington'daki gösterilere destek veren firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, sosyal medyada hesaplarından görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

FETÖ'CÜ EMRE USLU'NUN DARBE ÖZLEMİ

ABD'de yaşayan bir başka firari FETÖ'cü Emre Uslu da ülkedeki protestolara yönelik sosyal medyada hesabından paylaşım yaptı. Uslu yaptığı paylaşımda Türkiye'yi de hedef göstererek, "Gece saat 11. New York binlerce insan adaletsizliğini protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına" ifadelerini kullandı. FETÖ'cü Uslu, paylaşımının devamında, ""İşte ABD bu yüzden büyük. Topluluğa bakın. Siyahi bir insanın öldürülmesini protesto edenlerin çoğu beyaz. ABD büyük orduları olduğu için değil, cesur insanları olduğu için büyük ve güçlü" dedi.

ENES KANTER DE PROTESTOLARA KATILMIŞTI

Öte yandan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu ve basketbolcu Enes Kanter de geçtiğimiz günlerde Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki protestolara katılmıştı.