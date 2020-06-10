Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz sene Ferrari marka aracını satmaya karar verdi. Aracı için 1 milyon 725 bin TL isteyen Tatlıtuğ, bir türlü alıcı bulamadı.

FİYATTA İNDİRİM YAPTI

Milliyet'te yer alan habere göre: Yakışıklı oyuncu 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatı şimdi ise 1 Milyon 575 bin lira oldu. 150 bin lira indirim yapılan araç Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor.