Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı

Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Etebo ile bunların ilkini gerçekleştirmişti. Okay Yokuşlu için kulübü Celta Vigo ikna edilemezken gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor. Taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise, Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Fernandinho...

Geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı orta sahanın sosyal medyada takip ettiği isimler taraftarın heyecanını artırmayı başardı. Fernandinho, Instagram hesabında Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel gibi isimleri takip etmeye başladı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bu durum taraftarların dikkatini çekerken Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazılmaya başlandı.

35 yaşındaki orta sahanın kulübü Manchester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.