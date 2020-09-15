Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı
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Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı

Etebo'yu kiralayarak ortaya sahaya ilk takviyesini yapan Galatasaray'da gündeme, taraftarı heyecanlandıran bir isim geldi. Manchester City'nin 35 yaşındaki yıldızı Fernandinho'nun sarı-kırmızılı futbolcuları soysal medyadan takip etmesi, Galatasaray'ın teklif yaptığı şeklinde yorumlandı.

15.09.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:19

Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, Etebo ile bunların ilkini gerçekleştirmişti. Okay Yokuşlu için kulübü Celta Vigo ikna edilemezken gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor. Taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise, Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Fernandinho...

Geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı orta sahanın sosyal medyada takip ettiği isimler taraftarın heyecanını artırmayı başardı. Fernandinho, Instagram hesabında Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel gibi isimleri takip etmeye başladı.

Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bu durum taraftarların dikkatini çekerken Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazılmaya başlandı.

35 yaşındaki orta sahanın kulübü Manchester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı
Haber Yorumları (5)
SERCAN: gelir mi bilmem ama çok sağlam oyuncu
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MERT: 35 Yaşındaki yıldız mı? Az daha büyük alın seneye de giyersiniz
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MEMET33: BELLİ Kİ, RUMLARIN TUTTUĞU TAKIM TARAFTARI OLAN BİR RUM SEVERSİN, EVET 35 YAŞINDA, SENİN PARAN VARSA VE GÜCÜN YETİYORSA 25 YAŞINDAYKEN ALDA ALEM GÖRSÜN. . .
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