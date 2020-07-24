Ferdinand filmi konusu: Ferdinand filmi karakterleri kim?

Yönetmenliğini Carlos Saldanha'nın üstlendiği animasyon film 2017 yılı ABD yapımı projedir. Öte yandan film, Munro Leaf imzalı "The Story of Ferdinand" adlı çocuk kitabından sinemaya uyarlanmıştır. İşte, Ferdinand filmi detayları...

FERDİNAND FİLMİ KAREKTERLERİ

Ferdinand adlı alışılmışın dışında olan bir boğanın evinden çok uzaklarda, eve dönüş hikayesini anlatan animasyon filmde karakterler ve seslendirenler şöyle: John Cena, Kate McKinnon, David Tennant, Gina Rodriguez, Bobby Cannavale, Anthony Anderson, Flula Borg, Daveed Diggs, Daniela Bobadilla, Gabriel Iglesias, Jerrod Carmichael, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Miguel Ángel Silvestre.

FERDİNAND FİLMİ KONUSU

Film, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın hikayesini anlatıyor. Ferdinand, sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya'da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır.