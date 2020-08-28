Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu nereli, kaç yaşında?

Ferdi Erenay Kadıoğlu kimdir? Hollanda milli takımından teklif geldi, aynı zamanda Kanada milli takımı da futbolcuyu kendi formasıyla oynatma teklifnde bulundu. Fenerbahçe'de top koşturan Ferdi Kadıoğlu,orta saha oyuncusudur ve takımda 16 numaralı formayı giyiyor.

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Erenay Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem, Hollanda'da dünyaya geldi. Türk asıllı Hollandalı futbolcu. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Sporcu 1.74 boyundadır.

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da Türk bir baba ve Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu olan Kadıoğlu, henüz millî takım tercihini yapmadı. Genç millî takımlarda Hollanda'yı temsil eden futbolcu, 19 Ağustos 2020'de Hollanda U21 takımına çağrıldı. 3 gün sonra Türkiye'den davet geldi.

Kadıoğlu, 19 Ağustos 2020'de Hollanda U21 takımına çağrıldı. 3 gün sonra Türkiye'den davet geldi. Bunun üzerine Hollanda, millî takım tercihini yapmadan önce görüşmesi için Erwin van de Looi'yi görevlendirdi. Eğer Ferdi de onaylarsa Hollanda millî takımına davet edebileceklerini belirtti. Aynı gün, Kanada millî takımı Ferdi'ye sözlü olarak davet gönderdi.