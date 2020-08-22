Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç?

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu A milli takım kadrosuna davet edildi. Bu haberin ardından gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, boy-kilo kaç?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu Türk asıllı futbolcudur. Hollanda'da Türk bir baba ve Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Günümüzde Fenerbahçe'de forması giymektedir. Türkiye A Milli takıma davet edilmiştir.

Ferdi Kadıoğlu doğum tarihi : 7 Ekim 1999

Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında : 20 yaşında

Ferdi Kadıoğlu aslen nereli : Hollanda (Arnhem)

Ferdi Kadıoğlu mevkisi ne : Orta saha

Ferdi Kadıoğlu forma numarası kaç : 16

Ferdi Kadıoğlu boyu kaç : 1,74 metre

Ferdi Kadıoğlu kilosu kaç : 68 kg

Ferdi Kadıoğlu burcu ne : Terazi

FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu mevcuttur. Fakat henüz millî takım bazında tercihini yapmadı. Daha önceden genç millî takımlarda Hollanda'da oynayan futbolcu, A milli takımlar için tercihini teklif geldiğinde yapacağını söyledi.

FERDİ KADIOĞLU FUTBOL KARİYERİ İSTATİSTİKLERİ

2016 - 2018 (NEC Nijmegen) : 75 maçta 12 gol

2018 - 2020 (Fenerbahçe) : 42 maçta 6 gol 5 asist

2019-2020 FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 31 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu toplamda 6 gol 5 asist yaparak doğrudan 11 gole katkıda bulundu. Yani geçtiğimiz sezon maç başına gole katkı oranı %35 'dir.