Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç?

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu milli takıma davet edilmesinin ardından mevkisi, boyu, kilosu, kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mevkisi nedir tüm detaylar haberimizde...

Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç?
22.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:30

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu A milli takım kadrosuna davet edildi. Bu haberin ardından gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, boy-kilo kaç?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu Türk asıllı futbolcudur. Hollanda'da Türk bir baba ve Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Günümüzde Fenerbahçe'de forması giymektedir. Türkiye A Milli takıma davet edilmiştir.

Ferdi Kadıoğlu doğum tarihi : 7 Ekim 1999

Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında : 20 yaşında

Ferdi Kadıoğlu aslen nereli : Hollanda (Arnhem)

Ferdi Kadıoğlu mevkisi ne : Orta saha

Ferdi Kadıoğlu forma numarası kaç : 16

Ferdi Kadıoğlu boyu kaç : 1,74 metre

Ferdi Kadıoğlu kilosu kaç : 68 kg

Ferdi Kadıoğlu burcu ne : Terazi

FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu mevcuttur. Fakat henüz millî takım bazında tercihini yapmadı. Daha önceden genç millî takımlarda Hollanda'da oynayan futbolcu, A milli takımlar için tercihini teklif geldiğinde yapacağını söyledi.

FERDİ KADIOĞLU FUTBOL KARİYERİ İSTATİSTİKLERİ

2016 - 2018 (NEC Nijmegen) : 75 maçta 12 gol

2018 - 2020 (Fenerbahçe) : 42 maçta 6 gol 5 asist

2019-2020 FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 31 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu toplamda 6 gol 5 asist yaparak doğrudan 11 gole katkıda bulundu. Yani geçtiğimiz sezon maç başına gole katkı oranı %35 'dir.

İlgili Haberler

Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu
Bilge Su Işık kimdir? Bilge Su Işık kaç yaşında, nereli? Bilge Su Işık boyu, kilosu
Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu boyu, kilosu
Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu boyu, kilosu
Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Hangi takımda oynuyor?
Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Hangi takımda oynuyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü 3. Sayfa
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Avustralyalı adam babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Avustralyalı adam babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi
'Polisim' deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı
"Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Osmanlı donanmasına gemi üretilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şimdi yurt dışına tekne yapılıyor
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fatih Dönmez Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Ozan Güven Acun Ilıcalı Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Milli Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 16:47:03. #1.15#
title