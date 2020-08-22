Ferdi Kadıoğlu kimdir? Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu milli takıma davet edilmesinin ardından mevkisi, boyu, kilosu, kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mevkisi nedir tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu A milli takım kadrosuna davet edildi. Bu haberin ardından gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, boy-kilo kaç?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Erenay Kadıoğlu 7 Ekim 1999 Hollanda doğumlu Türk asıllı futbolcudur. Hollanda'da Türk bir baba ve Kanada doğumlu Hollandalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Günümüzde Fenerbahçe'de forması giymektedir. Türkiye A Milli takıma davet edilmiştir.

Ferdi Kadıoğlu doğum tarihi : 7 Ekim 1999

Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında : 20 yaşında

Ferdi Kadıoğlu aslen nereli : Hollanda (Arnhem)

Ferdi Kadıoğlu mevkisi ne : Orta saha

Ferdi Kadıoğlu forma numarası kaç : 16

Ferdi Kadıoğlu boyu kaç : 1,74 metre

Ferdi Kadıoğlu kilosu kaç : 68 kg

Ferdi Kadıoğlu burcu ne : Terazi

FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportu mevcuttur. Fakat henüz millî takım bazında tercihini yapmadı. Daha önceden genç millî takımlarda Hollanda'da oynayan futbolcu, A milli takımlar için tercihini teklif geldiğinde yapacağını söyledi.

FERDİ KADIOĞLU FUTBOL KARİYERİ İSTATİSTİKLERİ

2016 - 2018 (NEC Nijmegen) : 75 maçta 12 gol

2018 - 2020 (Fenerbahçe) : 42 maçta 6 gol 5 asist

2019-2020 FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 31 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu toplamda 6 gol 5 asist yaparak doğrudan 11 gole katkıda bulundu. Yani geçtiğimiz sezon maç başına gole katkı oranı %35 'dir.