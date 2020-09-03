Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı

Sosyal medyada tanındıktan sonra kariyer basamaklarını birer birer tırmanan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın oyuncu Çağla Demir'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

03.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:08

Fenomen Reynmen, güzel oyuncu Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı. Çağla Demir ile Reynmen, dün Gazapizm konserini birlikte izlerken görüldüler.

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TV100'ün haberine göre, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın oyuncu Çağla Demir'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Daha önce oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile kameralara yakalanan sosyal medya fenomeni Reynmen, Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile birlikte Bodrum'da yakalanmıştı.

FARAH'A AŞK İDDİALARI SORULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Farah Zeynep Abdullah'a Reynmen'le aşk iddiaları sorulmuştu. Farah Zeynep Abdullah ise "Yazılanlar doğru değil, hayatımda kimse yok" demişti.