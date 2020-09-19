Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı

Yıllar önce yayınlanan moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, geçtiğimiz gün Hz. Yuşa türbesini ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında aracında başörtüsü takıp bacak bacak üstüne atarak poz veren Candan'ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

POZU TEPKİ ÇEKTİ

Verdiği cesur pozlar ve garip hareketleri ile sosyal medyada önemli bir kitle tarafından takip edilen Bahar Candan, son paylaşımıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Hz. Yuşa türbesini ziyaret ettiğini belirten Candan, aracında başörtüsü takarak enteresan bir poz verdi ve bunu da "Ol der ve olur" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sosyal medyada infial yaratan fotoğraf büyük tepki çekti.

Bahar Candan'ın tepki çeken fotoğrafına "Resmen dalga geçiyor" ve "Gündemde kalmak için böyle şeyler yapıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;