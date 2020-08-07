Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor

Transfer dönemine hızlı giren ve aynı gün içinde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile anlaşan Fenerbahçe'de ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Danimarkalı stoper Zanka'nın ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüştüğü ifade edildi.

07.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:13

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer dönemine de hızlı girdi. Kulüp, aynı gün içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini açıklarken, gözler takımdan gönderilecek oyunculara çevrildi. Sarı lacivertlilerde büyük hayal kırıklığı yaratan Danimarkalı stoper Zanka'nın, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

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TAKIMDAN AYRILMAK ÜZERE

Kanarya'nın geçen sezon büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyince Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'nın takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

MAKUL BİR FİYATA GÖNDERİLECEK

TRT Spor'un haberine göre Danimarkalı stoper, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de makul bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vermesi bekleniyor.