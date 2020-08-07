HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor

Transfer dönemine hızlı giren ve aynı gün içinde Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile anlaşan Fenerbahçe'de ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Danimarkalı stoper Zanka'nın ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüştüğü ifade edildi.

07.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:43

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe, bu doğrultuda transfer dönemine de hızlı girdi. Kulüp, aynı gün içinde Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini açıklarken, gözler takımdan gönderilecek oyunculara çevrildi. Sarı lacivertlilerde büyük hayal kırıklığı yaratan Danimarkalı stoper Zanka'nın, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

TAKIMDAN AYRILMAK ÜZERE

Kanarya'nın geçen sezon büyük umutlarla renklerine bağladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyince Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'nın takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

MAKUL BİR FİYATA GÖNDERİLECEK

TRT Spor'un haberine göre Danimarkalı stoper, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile transfer görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşması halinde Fenerbahçe'nin de makul bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vermesi bekleniyor.

Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor
Haber Yorumları (1)
ALİİİ: büyük umutlarlaaaaaaa. . . . yahu hiç seyrettinizmi bu adamı. . . geldiği takım 97 gol yiyerek küme düşmüş. . . . komisyoncusunu bulunnnnn
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Ekonomi
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu...
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti Güncel
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Lazio, Vedat Muriqi'e yaptığı teklifi 18 milyon euroya yükseltti
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine iki yeni aday: Ze Luis ve Schick
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine iki yeni aday: Ze Luis ve Schick
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Barış Arduç Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Süleyman Hurma Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor - Kopenhag
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:13:49. #1.14#
title