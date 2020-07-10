Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma Talip oldu

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kosovalı futbolcu Vedat Muric'e son olarak milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma talip oldu.

Dzeko'nun Juventus'a transfer olması ihtimali nedeniyle Muriç'i listesine alan İtalyan devinin bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

LAZIO 8 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ

Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun MuriC için 8 milyon euro teklif ettiği, ancak sarı lacivertlilerinin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki rakamları kabul etmeyeceği iddia edilmişti.

34 MAÇTA 23 GOLE KATKI YAPTI

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe'de 34 maça çıktı ve 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.