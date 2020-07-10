HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma talip oldu

Avrupa devlerini peşinden koşturan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i Tottenham, Lazio ve Napoli'nin ardından Roma da transfer listesine aldı.

10.07.2020 22:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:35

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kosovalı futbolcu Vedat Muric'e son olarak milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma talip oldu.

Dzeko'nun Juventus'a transfer olması ihtimali nedeniyle Muriç'i listesine alan İtalyan devinin bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

LAZIO 8 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ

Daha önce bir başka Çizme ekibi Lazio'nun MuriC için 8 milyon euro teklif ettiği, ancak sarı lacivertlilerinin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki rakamları kabul etmeyeceği iddia edilmişti.

34 MAÇTA 23 GOLE KATKI YAPTI

Vedat Muriç, bu sezon Fenerbahçe'de 34 maça çıktı ve 17 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma talip oldu
Haber Yorumları (5)
VEDO İTALYAYA GİTSİN ZENCİ WEBO NİANG GELSİN: Bize 3e5e bi forvet yeter markalasmıs futbol ile birşey olmuyo bi zenci olsun 2 yedek tamamdır sow webo niang nesi var bunları ne zaman avrupalı alsak patlıyo vedata ne gerek vardı fernandao vardı guiza çöp yine aynı şekilde git hollanda belçika portekiz en kötü bizim ligden bu liglerden 25 28 yaş arası elaman bak veya git 18 24 tecrübesiz al bu nedir ya beğenmiyorsada devret koltugu batırcan kulubü kimse Aziz gibi olmıycak adam sevdalısıydı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OKAN BURUK: Satmayın ben geliyom o bana lazım looo eski öğrencim Rize den
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HARBİ ADAM: Bu adam sörlothun sağ ayağı olamaz parayı çöpe atmak isteyen vedati alabilir
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi Güncel
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? Güncel
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı Spor
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler Yaşam
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Yılmaz Tunç Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Mabel Matiz Ebru Gündeş Aybüke Pusat
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Serdar Gürler Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Otomobil
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli Vedat Muric'e İtalyan devi Roma talip oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 19:02:26. #1.14#
title