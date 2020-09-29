Fenerbahçeli Ozan Tufan nişanlandı, kurdeleyi başkan Ali Koç kesti

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un nişan kurdelesini kestiği törene, sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı. Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

EROL BULUT'TAN ÖVGÜ ALDI

Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla takımının en iyilerinden olan Ozan Tufan'a, hocası Erol Bulut övgüler yağdırmıştı.

Bulut derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Ozan'ı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik. Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.