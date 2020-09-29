Fenerbahçeli Ozan Tufan nişanlandı, kurdeleyi başkan Ali Koç kesti
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Fenerbahçeli Ozan Tufan nişanlandı, kurdeleyi başkan Ali Koç kesti

29.09.2020 10:14 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:22

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı. Çiftin nişan kurdelesini, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç kesti.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un nişan kurdelesini kestiği törene, sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı. Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

EROL BULUT'TAN ÖVGÜ ALDI

Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla takımının en iyilerinden olan Ozan Tufan'a, hocası Erol Bulut övgüler yağdırmıştı.

Bulut derbi sonrası yaptığı açıklamada, "Ozan'ı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibin sol tarafını kapatıp sağ stopere topu yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, o da bunu çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyonuna da girdi. Şutu da vardı ama olmadı. Atsaydı öne geçecektik. Futbolda sadece 1 futbolcuyla gol atılmıyor. 11'i ile gol atılıyor. O yüzden önümüzdeki haftalarda bu takım birbirine daha iyi uyum sağladığında goller gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan nişanlandı, kurdeleyi başkan Ali Koç kesti

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Haber Yorumları (6)
HERİF: ARTIK SAHADAN SÜRÜNEREK CIKAR BACAKLARINDA DERMAN KALMAZ
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CELLO: tosiç in karı ne öyle beee diye twit atan ozan bey şimdi senin eşine bu şekil yazarlarsa hiç alınma darılma
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COŞKUN: Bursadayken mutevazi bir kızla nişanlıydı bu arkadaş hatta nişan fotosu internette vardır tam bir anadolu çocuğu istanbula kanatlanıp meseratti ye zıplayınca piyangodan parayı bulan turk abileri gibi önce arabayı sonra karıyı değitirdi bun dan sonra o artık başka bir sınıfın elemanı olarak hayatını gerektiği gibi yaşayacak sistem bu
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