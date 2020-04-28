Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

İtalya basınında çıkan haberlere göre daha önce Serie A'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giyen 32 yaşındaki futbolcunun, Parmalı yöneticilerle telefonda görüştüğü iddia edildi.

İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Üç sezondur Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte karantinadan çıkan Isla'nın da, İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi.