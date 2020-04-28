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Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla'nın, İtalyan ekibi Parma ile görüştüğü öne sürüldü.

Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
28.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:24

Fenerbahçe'nin Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

İtalya basınında çıkan haberlere göre daha önce Serie A'da Udinese, Juventus ve Cagliari formaları giyen 32 yaşındaki futbolcunun, Parmalı yöneticilerle telefonda görüştüğü iddia edildi.

İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Üç sezondur Fenerbahçe forması giyen ve geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte karantinadan çıkan Isla'nın da, İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
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