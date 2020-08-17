Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Luiz Gustavo için Monaco, devreye girdi. Fransız ekibinin Brezilyalı futbolcu için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

17.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:09

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'ya Monaco talip oldu.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Luiz Gustavo'nun menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. Deneyimli futbolcunun bonservisi için Monaco'nun 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

35 MAÇTA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertliler geçen sezon Gustavo için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.