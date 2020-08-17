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Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Luiz Gustavo için Monaco, devreye girdi. Fransız ekibinin Brezilyalı futbolcu için 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

17.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:38

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'ya Monaco talip oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco, Luiz Gustavo'nun menajeriyle transfer görüşmelerine başladı. Deneyimli futbolcunun bonservisi için Monaco'nun 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

35 MAÇTA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gustavo, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertliler geçen sezon Gustavo için 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi
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