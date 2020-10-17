Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al Ittihad'a dönmek için gün sayıyor

Suudi Arabistan Ligi Al Ittihad takımından kiralanan ve 1 sene daha F.Bahçe'de sözleşmesi olan Garry Rodrigues'in ayrılığı çok yakın…

Takım planlamasında yeri olmayan ve yöneticilerle yeni bir görüşme yapan 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne dönme ihtimalinin arttığı bildirildi.

AL ITTIHAD NE DEMİŞTİ?

Al Ittiha Basın Sözcüsü Ahmed Sadiq Diab, UFM Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Herkes, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'de kiralık olduğunu biliyor. Ancak, Türk kulübünün devam eden kiralamayı devam ettirmek istemediğine dair bazı gelişmeler yaşandı. Şu an karar Fenerbahçe'nin, onları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sadiq Diab, "Önümüzde iki seçenek var. Türkiye'de kalır veya bize döner. Bize dönerse Garry'i satayarak kulübümüze bir fayda sağlayabiliriz" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.